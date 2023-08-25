МК: Последнее сообщение с самолета Пригожина отправила стюардесса

Последнее сообщение с упавшего бизнес-джета Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, в котором мог находиться глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, передала бортпроводница. Об этом сообщает МК со ссылкой на источники.

По данным издания, Кристина Распопова в 17:40 мск передала одно сообщение, в котором было одно слово: "Руление". Больше никто из членов экипажа не выходил на связь.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что взрывное устройство на самолете было заложено в отсек шасси.