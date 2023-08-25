Глава СК потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о возможном нарушении прав жителей Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в социальных сетях появилась информация, что в Березовском городском округе люди проживают в аварийном жилье. Дом был построен еще в 1954 году.

"Жители этого двухэтажного дома добились, чтобы его признали аварийным, но расселять их представители администрации не спешили. При этом граждане ежемесячно платят за текущее содержание жилья", - отметили в ведомстве.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить ему о ходе проверки и обо всех установленных обстоятельствах.