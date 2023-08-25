Минфин РФ: ставка льготной ипотеки будет сохранена

Ставку по льготному ипотечному кредитованию на первичное жилье не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой 15 августа.

Об этом сообщает Министерство финансов России. Позиция ведомства может указывать на то, что ужесточение денежно-кредитной политики временно и вскоре регулятор может начать ее смягчение. После удорожания рыночных жилищных кредитов спрос на программы с господдержкой увеличится, однако вряд ли это приведет к пузырю на рынке.

Как считают эксперты, субсидирование в новых условиях может стоить бюджету более 70 млрд руб. В 2022 году власти потратили на льготную ипотеку на новостройки 132,3 млрд руб., сообщают "Известия".

Тем временем, в России каждый второй банк из 30 крупнейших поднял ставки по ипотеке. Ипотека в России подорожала до 14%.