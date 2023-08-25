Производители захотели чаще менять цены из-за курса рубля

Производители в России просят торговые сети признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен.

Также они хотят сократить сроки пересмотра ценников до двух недель. Об этом следует из письма "Руспродсоюза" в адрес Межотраслевой экспертного совета. В нем говорится, что стоимость пшеницы выросла уже на 16%, растительного масла — на 8%. При этом, по данным Минсельхоза, цены производителей сейчас ниже, чем были годом ранее.

В Ассоциации компаний розничной торговли говорят, что сокращение срока согласования цен и их прямая привязка к курсу валют могут привести к росту стоимости товаров. Данный вопрос 25 августа обсудят на совещании в МЭС, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, продавцов обяжут указывать цену товара за килограмм и литр.