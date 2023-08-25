25 Августа 2023
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Фото: youtube.com

СМИ: россиянам угрожают скотомогильники

В России планируется проведение работ по рекультивации и ликвидации массовых захоронений животных, которые создают угрозу здоровью граждан.

Минсельхоз и Россельхознадзор предлагают запретить создание новых скотомогильников. Депутаты Госдумы осенью рассмотрит проект закона о создании полного реестра таких объектов и о проведении их проверки. Предполагается, что новый закон вступит в силу в сентябре 2024 года. 

В настоящее время на территории страны находятся 14 тыс. потенциально опасных скотомогильников. 46% из них действующие, но бесхозные и потенциально могут нести экологическую угрозу населенным пунктам. Часто подобные нелегальные "кладбища" создаются недобросовестными фермерами, которые не хотят платить за транспортировку и утилизацию останков животных, сообщают "Известия".

Теги: скотомогильники, животные


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