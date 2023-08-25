"Роскосмос" не исключил сокращение штата центрального аппарата вдвое

"Роскосмос" рассматривает возможность сократить штат своего центрального аппарата.

Как ожидается, он составит 300 человек вместо 600. Госкорпорация намерена значительно снизить затраты на персонал. Как заявил собеседник "Известий", в настоящее время рынок пусковых услуг для России закрыт, а "спутникостроением мы никогда похвастаться не могли, американских туристов за деньги уже не возим, а других в нынешней ситуации не найти". При этом внутренний рынок космических услуг не развит и завязан на госконтракты.

По этой причине департаменту кадров поставлена задача к концу текущего года сократить штат госкорпорации. При этом "Роскосмос" планирует обойтись без массовых увольнений – сотрудников переведут в штат Объединённой ракетно-космической корпорации и других дочерних организаций.

Выведение сотрудников за штат позволит "Роскосмосу" сэкономить и на премиях.

Как сообщалось ранее, потеря российской автоматической лунной станции "Луна-25" может привести к кадровым перестановкам в "Роскосмосе".