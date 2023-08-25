В России могут появиться энергетики и лимонады под брендом "Вагнер"

Производитель безалкогольных напитков "Вега" из Рязани подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Вагнер" (Wagner).

В случае одобрения компания сможет выпускать под этим брендом энергетики и лимонады. Выбор названия обусловлен личной симпатией владельца компании Владимира Королева к творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера. Считается, что он был любимым композитором Адольфа Гитлера.

Однако, бренд "Вагнер" в России ассоциируется с одноименной частной военной компанией, созданной бизнесменом Евгением Пригожиным. Как сообщила патентный поверенный компании "Онлайн патент" Виктория Макарова, в связи с этим при проведении экспертизы могут возникнуть проблемы. По ее словам, такой бренд может быть отнесен к обозначениям, противоречащим общественным интересам, что является основанием для отказа в регистрации.

При принятии решения Роспатент будет ориентироваться не только на исторический контекст, но и на современный, сообщают "Ведомости".

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. По данным Росавиации, полет шел на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана. В Росавиации уточнили, что разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.

Сервис Flightradar24, который некоторое время отслеживал полет Embraer, сообщил, что в 18.10 (по московскому времени) самолет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18.19. После этого борт хаотично набирал высоту и вновь снижался. Последние данные были получены в 18.20, когда Embraer находился на высоте примерно 6 км. Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что самолет потерял 2,4 км высоты за 30 с. Пока что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.