ЦБ РФ: за полгода мошенники украли через СБП 1,3 млрд рублей

С января по июнь текущего года мошенники похитили у россиян более 1,3 млрд руб. через Систему быстрых платежей.

По данным Банка России, это 16,25% от общей суммы всех украденных средств за полгода. Количество хищений с помощью СБП составило 32 тыс. 246. Всего за первое полугодие мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., что на 33% больше того же периода 2022 года.

Чаще всего злоумышленники похищают средства с банковских карт – за полгода регулятор зафиксировал 441 тыс. 132 таких случая на сумму чуть более 3 млрд руб. На втором месте находятся кражи со счетов – за первые шесть месяцев года 51 тыс. 287 случаев. С электронных кошельков ЦБ РФ зафиксировал 6 тыс. 29 случаев операций без согласия клиента на общую сумму почти 48,9 млн руб., сообщают "Ведомости".