Радиолокационный снимок с места крушения самолета Пригожина показал, что лайнер рухнул почти не поврежденным

Появилось радиолокационное изображение места падения Embraer Legacy 600, на котором летел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Снимок обнародовал телеканал CNN. Из него следует, что фюзеляж самолета был практически не поврежден до момента столкновения с землей. Это подтверждается и видеозаписью падения самолета, сообщает телеканал. При крушении у борта оторвало крыло.

Большая часть обломков находится на краю лесной поляны, более мелкие фрагменты упали в 2 км от них, там лежала часть хвоста самолета, сообщает РБК.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. По данным Росавиации, полет шел на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана. В Росавиации уточнили, что разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.

Сервис Flightradar24, который некоторое время отслеживал полет Embraer, сообщил, что в 18.10 (по московскому времени) самолет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18.19. После этого борт хаотично набирал высоту и вновь снижался. Последние данные были получены в 18.20, когда Embraer находился на высоте примерно 6 км. Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что самолет потерял 2,4 км высоты за 30 с. Пока что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.