В Москве закрыты аэропорты Внуково и Домодедово

В Москве закрыли аэропорты Внуково и Домодедово на прием и вылет самолетов.

Часть лайнеров направлена в зону ожидания. Во Внуково задержали 14 рейсов, три отменены. В Домодедово задержаны три рейса, еще семь отменили. Пять рейсов задержали в Шереметьево.

В воздушных гаванях объявлен план "Ковер", который вводят при появлении в воздушном пространстве неопознанных летательных объектов, сообщает ТАСС.

Ранее над Калужской областью сбита ракета доработанного комплекса ПВО С-200 украинских войск.