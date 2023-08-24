25 Августа 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Компенсация в 300 миллионов. Последствия разрушения Каховской ГЭС почти полностью ликвидировали

За два месяца работ почти все последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС были ликвидированы. Об этом при встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Всего лишь за два месяца, благодаря слаженной работе всех подразделений, ведомств федеральных и наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы", - заявил Сальдо.

Он также добавил, что местным жителям была выплачена компенсация на общую сумму в 300 млн рублей.

Удалось восстановить электроснабжение, связь, подачу газа и отремонтировать дороги. Благодаря этому одни стали возвращаться в свои дома, другие - приступили к восстановлению жилья.

Сальдо отметил, что принято решение об отмене ЧС на федеральном уровне. Ее оставят только в 15-киллометровой зоне вдоль берега Днепра.

Напомним, прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел 6 июня. Это привело к полному затоплению Новой Каховки и еще ряда населенных пунктов ниже по течению Днепра, в том числе пригородов Херсона. В то же время уровень воды в Каховском водохранилище критически упал. Из водохранилища питаются водой несколько крупных городов, также из него поступала вода в Северо-Крымский канал.

Всего затопило 1,5 тыс. жилых домов, 16 кладбищ и свыше 160 соцобъектов. Сальдо балы подтверждена смерть 57 человек.

Теги: Каховская ГЭС, разрушение


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