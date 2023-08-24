25 Августа 2023
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Фото: Russ Scalf/US Air Force

Пентагон: Обучение украинских пилотов на F-16 хотят начать в сентябре

Обучение украинских пилотов на F-16 на территории США может стартовать уже в сентябре. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на некого представителя американских властей.

"Пентагон планирует уже в следующем месяце начать тренировать украинских пилотов на истребителях F-16 в США", - говорится в издании.

Первым делом пилотов направят в Техас для обучения английскому языку, после чего те на несколько месяцев переберутся в Аризону для летной подготовки.

Напомним, накануне правительство Норвегии пообещало передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, став третьей страной после Дании и Нидерландов, принявшей такое решение.

Ранее Washington Post со ссылкой на украинские источники сообщило, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. Пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы языка.

Теги: Пентагон, США, учение, F-16


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