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Фото: Накануне.RU

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на самолете Пригожина

Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Пригожина. Президент также заверил, что предварительное расследование уже началось и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Об этом он рассказал в беседе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

"Это всегда трагедия. Действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании "Вагнер", я хотел отметить, что эти люди внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, мы об этом помним, знаем и не забудем", - передает его слова Интерфакс.

Владимир Путин рассказал, что знал Евгения Пригожина еще с 90-ых годов. За все это время он стал свидетелем сложной судьбы основателя ЧВК "Вагнер", его ошибок и побед. Пригожин, по словам президента, был талантливым человеком и бизнесменом, не только в России, но и за ее пределами. Как отмечает глава государства, тот только вчера вернулся с Африки, где до этого занимался нефтью, газом и драгоценными металлами.

"Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время, сейчас проводятся экспертизы технические и генетические, на это нужно какое-то время", - добавил Путин.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. По данным Росавиации, полет шел на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана. В Росавиации уточнили, что разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.

Сервис Flightradar24, который некоторое время отслеживал полет Embraer, сообщил, что в 18.10 (по московскому времени) самолет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18.19. После этого борт хаотично набирал высоту и вновь снижался. Последние данные были получены в 18.20, когда Embraer находился на высоте примерно 6 км. Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что самолет потерял 2,4 км высоты за 30 с. Пока что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Теги: Путин, Пригожин, самолет, соболезнование, расследование


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