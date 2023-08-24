24 Августа 2023
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Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

В санкционный список США попала мать Рамзана Кадырова

Америка внесла в санкционный список Аймани Кадырову - мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Минфин США. Под ограничения также попал Общественный фонд имени Ахмата Кадырова, где Аймани Кадырова является президентом.

Помимо этого, санкции были введены против еще 10 физлиц. Среди них: уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова, уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых, министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, а также Константин Федоренко - директор международного детского центра "Артек", который тоже попал под ограничения.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на пересечение границы США.

Теги: Кадыров, санкции, США


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