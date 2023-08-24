В Грузии нашли тела еще двоих человек, погибших при оползне в Шови

Количество погибших при оползне на горном курорте Шови в Грузии увеличилось до 31 человека. Сегодня спасатели обнаружили еще два тела, рассказал журналистам глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.

"Сегодня в 40 километрах от эпицентра катастрофы, недалеко от села Сори, было обнаружено, предположительно, тело мужчины", - рассказал Мгебришвили. После этого он добавил, что еще одно тело принадлежит подростку. По последним данным, еще двое человек числятся пропавшими.

Напомним, что оползень произошел 3 августа. В первые дни было известно о 17 жертвах, однако постепенно их число продолжало увеличиваться.

В связи с трагедией в Шови в Грузии 7 августа объявлен днем траура.