Александр Авдеев: Изменения в нашей стране и мире проявили колоссальную роль образования для будущего России

24 августа состоялось августовское педагогическое совещание «Об итогах деятельности системы образования Владимирской области в 2022-2023 учебном году и стратегических задачах на 2023-2024 учебный год», сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме представителей педагогического сообщества в мероприятии приняли участие Губернатор Александр Авдеев, его заместители Владимир Куимов и Константин Баранов, министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, сенатор РФ Ольга Хохлова, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, руководители органов местного самоуправления и другие официальные лица. Почётными гостями педсовета стали учителя из Докучаевска – подшефного Владимирской области города в ДНР.

«2022/2023 учебный год был особенным. Коренные изменения политической, экономической, социальной ситуации в нашей стране и мире проявили колоссальную роль образования для будущего России. И мы максимально мобилизовали ресурсы для построения суверенной национальной системы образования и укрепления её воспитательной роли. Воспитание подрастающего поколения – это стратегический государственный приоритет, гарантия национальной безопасности», – подчеркнул Александр Авдеев.

Новацией станет внедрение института советников директоров школ и колледжей по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Вообще новый учебный год принесёт много перемен. Для создания единого образовательного пространства с 1 сентября школы региона переходят на единые федеральные основные общеобразовательные программы. Преподавание истории в 10-11 классах будет вестись по единым государственным учебникам, в которых отражены в том числе переломные события последних двух лет.

Важный стратегический акцент системы образования – на профессиональном самоопределении школьников.

«Экономика Владимирской области активно развивается, открываются новые предприятия. В ближайшую пятилетку планируется создать более 21 тысячи новых рабочих мест, нужны молодые квалифицированные кадры. Наша задача – растить их буквально со школьной скамьи. Именно для этого в рамках нацпроекта «Образование» продолжаем создавать «Точки роста», «Кванториумы», «IT-кубы», Школы креативных индустрий. С этого года в системе общего образования вводится профориентационный минимум. Вызовы современной экономики и, к сожалению, снижение интереса школьников к точным наукам диктуют необходимость популяризации инженерного образования. Дал поручение Министерству образования и молодёжной политики разработать комплекс мер для подготовки педагогов и улучшения качества подготовки учащихся по техническим специальностям. Нужно развивать сеть профильных инженерных классов в каждом муниципальном образовании, создавать в регионе профильные инженерно-технологические школы, открывать региональные инновационные площадки по развитию инженерного образования», – заявил Александр Авдеев.

Поэтому профессиональному образованию в регионе будет уделяться особое внимание. Одна из ключевых задач – продолжить обновлять и расширять его инфраструктуру для подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» на базе колледжей области уже создано 49 современных мастерских. А в этом году по федеральному проекту «Профессионалитет» в регионе создаются два образовательно-производственных кластера: по химической отрасли и машиностроению.

Ведётся масштабная работа по созданию новых мест в образовательных организациях. В 2022 году регион достиг 100-процентного показателя доступности дошкольного образования. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» во Владимире открыто 2 детских сада на 216 мест.

В этом году во Владимирской области одновременно велось строительство восьми новых школ. Одна из них, в селе Сновицы Суздальского района, откроется 1 сентября. Это корпус для начальных классов на 240 мест. Продолжается возведение школ в Коврове, Покрове, Гусь-Хрустальном и Вязниках, реконструкция здания школы в Лакинске, стартовало строительство ещё двух: во владимирском микрорайоне Сновицы-Веризино и Суздале. На повестке и большая кампания по капитальному ремонту школ: Владимирская область подала заявку на участие в федеральной программе на 2024-2026 годы.

При этом регион и сам значительно вкладывается в совершенствование инфраструктуры образования. В 2022 – 2023 годах дополнительно направлено 1,9 млрд рублей на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Работа по созданию современных условий для обучения детей будет продолжена и в 2023-2024 учебном году.

«Такой крупной перезагрузки областной и всероссийской системы образования, как в последние годы, не было почти 30 лет. Все вы – участники этих важных преобразований. Уверен, что благодаря вашему профессионализму, творческому подходу к делу, стремлению к постоянному совершенствованию в развитии областной системы образования откроется новая большая глава», – обратился к педагогам Александр Авдеев. Губернатор также сообщил об учреждении медали «Педагогическая слава земли Владимирской».

В рамках областного педсовета состоялось награждение лучших учителей и образовательных организаций Владимирской области, победителей профессиональных конкурсов и получателей грантов