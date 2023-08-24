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Фото: Накануне.RU

Компания Embraer прекратила обслуживание самолета Пригожина в 2019 году

Бразильская авиастроительная компания Embraer прекратила обслуживание бизнес-джета Евгения Пригожина в 2019 году из-за санкций, наложенных на создателя ЧВК "Вагнер" американскими властями – тогда они заподозрили бизнесмена в попытке повлиять на выборы в США в 2018 году. По данным Reuters, вчерашняя катастрофа Embraer Legacy 600 под Тверью – последняя за 17 лет с самолетами этого производителя.

В бразильской компании заявили, что в курсе катастрофы, но дополнительных данных не имеют, поскольку соблюдают введенные санкции.

Формально самолет принадлежал не лично Пригожину, а компании "МНТ-Аэро".

Самолет потерпел крушение примерно через полчаса после вылета из Москвы. На борту находились десять человек, все они погибли. СКР возбудил уголовное дело. СМИ озвучивают версию, согласно которой в самолете могло быть заложено взрывное устройство.

Теги: самолет, Embraer, евгений пригожин, санкции


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