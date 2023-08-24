24 Августа 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов в сентябре завершить работы по благоустройству

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на областном совещании поручил глава муниципалитетов в сентябре завершить работы по благоустройству. Также он сообщил, что с 2023 года будет увеличено финансирование программы инициативного бюджетирования, передает корреспондент Накануне.RU.

"В сентябре эту работу нужно завершить, и до 1 декабря необходимо обеспечить стопроцентное кассовое исполнение. Все эти сроки я неоднократно озвучивал. В следующем году увеличиваем объем средств, которые выделяем на объекты по "Инициативному бюджетированию", соответственно, тоже необходимо спланировать эту работу", - подчеркнул глава региона.

Он поручил главам своевременно спланировать эти работы и завершить.

В 2023 году планируется благоустроить 89 дворов и 105 общественных территорий. На реализацию программы из федерального бюджета региону будет выделено более 1 млрд рублей. На эти средства планируется благоустроить садово-парковый комплекс объекта культурного наследия регионального значения – монастырская заимка "Плодушка" в Челябинске, сквер "Ветераны Магнитки" в Магнитогорске, сквер "40-летия Победы" в Озерске, общественное пространство в поселке Энергетиков, сквер около ДК в селе Рождественка Увельского района и другие.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что в парке "Плодушка" подрядчик ведет работу со стороны улицы Агалакова. Здесь готовят территорию под будущие разновозрастные детские площадки и активности. Обустройство оснований интегрируется в уже созданную сеть тропинок и велодорожек. В следующем году на площадках появится специальное безопасное покрытие и установят игровые комплексы в эко-стиле.

Идут работы и по благоустройству сквера "Ветераны Магнитки". Уже преобразилась центральная аллея, подготовлены велодорожки, начался монтаж опор освещения. Большое внимание уделяется озеленению, уже почти готова баскетбольная площадка. В ближайшее время начнется ремонт фасада ДС "Динамо".

"Работы идут согласно графику. Предстоит еще многое сделать, но результаты уже видны. Какие-то объекты принимают законченный вид. Горожане скоро получат еще одно место отдыха", - рассказал глава Магнитогорска Сергей Бердников.

В рамках программы "Инициативное бюджетирование" в этом году будет реализовано 875 проектов. На их реализацию из бюджета области будет выделено 1,5 млрд рублей. В частности, в Челябинске будет реализовано 113 инициативных проектов, в общей сложности на них из бюджета области выделено 517 миллионов рублей. Планируется благоустроить дворовые территории, отремонтировать школьные стадионы, создать новые общественные пространства в "Парковом", сделать новые места отдыха в парке "Сад Победы", продолжится благоустройство сквера "Молодежный " в Чурилово и т.д.

В микрорайоне "Парковый" в настоящий момент работы уже завершены. Здесь обустроили сквер и проложили экотропу. Инициаторами экотропы выступили учащиеся Образовательного центра № 5. На объекте появилась входная группа и тропинки из природных материалов, скамейки и урны, наружное освещение с гирляндами, комплекс турников для занятий спортом, деревянные трибуны и пергола с качелями.

благоустройство в микрорайоне Парковый в Челябинске(2023)|Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В сквере в границах улиц Габдуллы Тукая, Скульптора Головницкого и Бейвеля появились пешеходные дорожки, удобные скамейки, игровой комплекс, спортивные тренажеры для взрослых и детей, а также площадка для выгула и дрессировки животных.

"Получились очень интересные и по-своему уникальные объекты. Запрос от жителей микрорайона на такие места для отдыха и прогулок был давно, и я очень рада, что нам удалось сохранить всю природную составляющую. И теперь "Парковый" точно оправдывает свое название", - отметила глава города Наталья Котова.

В Магнитогорске в 2023 году будет реализовано 40 инициативных проектов. Сумма выделенных средств на реализацию этих проектов – 181 млн рублей. На прошлой неделе глава города Сергей Бердников осмотрел результат работ по благоустройству в рамках программы "Инициативное бюджетирование". Были проведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий и проездов. На пересечении улиц Ударников и Казахской возвели спортивный кластер с песчаной площадкой и площадкой с резиновым покрытием для игры в баскетбол, а также установили более 20 малых архитектурных форм.

Напомним, в 2024 году в регионе будет благоустроен 121 объект. Они были определены по итогам Всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. В нем приняли участи 674 тысячи южноуральцев.

Теги: благоустройство, Алексей Текслер, инициативное бюджетирование,


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