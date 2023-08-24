СМИ: Десятки украинцев ежедневно ловят на границе, они бегут от мобилизации

На Украине все более ширится такое явление, как уклонение от мобилизации. Ежедневно десятки мужчин, бегущих от нее, ловят на границе. Об этом пишет японске издание Yomiuri, текст статьи приводит ИноСМИ.

В военкоматах и других органах, отвечающих за мобилизацию, пышным цветом расцвела коррупция и другие преступления. Украинское правительство усиливает репрессии против этих явлений и виновных в уголовных преступлениях военных и других чиновников, резко ужесточая правила призыва и осуществляя другие жесткие меры в попытках вернуть контроль над мобилизационной политикой, говорится в статье.

Добровольцы у украинского режима довольно быстро закончились, поэтому людей приходится буквально отлавливать. Расширены условия призыва. Введена система квот обязательного количества призывников для всех предприятий, компаний и организаций. С целью отлова граждан, проживающих не там, где они зарегистрированы по прописке, и уклоняющихся от получения повесток, в стране начались повальные облавы на улицах и общественных местах с выяснением мобилизационного статуса проверяемых.

По данным генпрокуратуры Украины, ежедневно на границе задерживают 20-30 человек, желающих спасти свои жизни. Они идут на все: покупают липовые справки об инвалидности, дают взятки военкомам. А режим в ответ сужает категории освобожденных от мобилизации, заключает автор.

Накануне Зеленский прямо заявил, что скоро начнется новая волна мобилизации. Он сообщил, что об этом его попросило военное командование, и больше ничего не может добавить. Однако в украинских телеграм-каналах об этом уже больше месяца пишут как о решенном деле. Выкладываются многочисленные видео отлова мужчин с избиениями. При этом уровень готовности воевать за режим очень низкий - около 5%. Такого еще не было никогда. Режим уже рассматривает вариант мобилизации с 20 лет, потому что снижение минимального возраста с 27 лет до 25 не позволяет быстро отловить необходимое количество призывников.

"Надо учитывать, что основной мобилизационный ресурс в стране исчерпан. Да, сотни тысяч мужчин на фронт не попали, но это уже не мотивированные "защитники", а рядовые украинцы без военного опыта, многие из которых месяцами сидят по домам и не выходят на улицу, чтобы не стать жертвами военкомов", - пишет канал "Резидент".

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что Киев сможет за полгода мобилизовать 200-300 тысяч человек. Но уже сейчас заметны изменения в психологии тех, кого берут в плен. Они не так мотивированы воевать за украинский режим и сдаются заметно легче. Он надеется, что этот перелом подобен надлому, который был у немецкой армии под Сталинградом, и он обязательно скажется в дальнейшем на ходе боевых действий.