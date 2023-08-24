24 Августа 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Стало известно, чем россияне чаще всего занимаются в свободное время

Вопреки распространенным предположениям, чаще всего в свободное от работы и домашних дел время россияне не сидят в интернете, а читают книги. По крайней мере, они сами об этом заявляют.

Опрос исследовательской группы Russian Field показал, что 19% россиян в свободное время читают книги. На втором месте по популярности просмотр телевизора (18%). Еще 17% отправляются погулять.

Также в топ популярных занятий россиян вошли общение с близкими людьми, садоводство, соцсети и мессенджеры (всего 10%), занятия спортом (10%).

Спят в свободное время 5% россиян, и только 3% путешествуют. Столько же людей лежат на диване.

Кроме того, 9% заявили о полном отсутствии свободного времени.

Гендерное разделение таково: женщины читают почти в три раза чаще мужчин, зато мужчины на четверть чаще занимаются спортом.

Интересно, что книги читают примерно одинаково во всех возрастных категориях, начиная с 18 лет. А вот огородников среди молодежи нет, зато в группе 60+ их 22%.

Теги: россияне, свободное время, соцсети, телевизор, чтение


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