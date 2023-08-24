Норвегия решила передать Украине истребители F-16

Правительство Норвегии пообещало передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, сообщил телеканал TV2.

Всего в стране 57 самолетов этой модели. Какое именно количество будет направлено Украине, не уточняется.

Норвегия станет третьей страной, после Дании и Нидерландов, которая приняла решение передать Киеву истребители. Как сообщалось, страны отправят самолеты после завершения обучения украинских пилотов управлению F-16.

Ранее Washington Post со ссылкой на украинские источники сообщило, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. Пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы языка.