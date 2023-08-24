Размеры школьных взносов в этом году выросли на 45-60% - опрос

Дети и внуки школьного возраста есть у 49% россиян, поэтому подготовка к новому учебному году в большинстве семей страны в самом разгаре. Граждане заняты обновлением гардероба для детей (собираются купить обновки 69%), покупкой канцтоваров (59%), рюкзаков (57%), цветов и подарков учителям к 1 сентября (49%). 47% семей школьников также собираются потратиться на учебно-методические материалы.

"В этом году родители снова стали чаще тратиться на взносы на школьные нужды — как по договоренности с администрацией школы и другими родителями (охрана, техническое оснащение класса, моющие средства и т.д.) — 31% (+7% к 2022 г.), так и добровольные — 9% (+5% к 2022 г.)", - говорится в отчете по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самые большие расходы семейный бюджет несет при покупке одежды. В среднем она обходится в 20 тыс. на одного ребенка (прирост в цене 23% по сравнению с прошлым годом). В эту категорию входят школьная форма, спортивная форма, сменная обувь. Новый рюкзак обходится примерно в 5 тыс. руб. (+40% к прошлому году).

Школьная канцелярия обойдется в среднем еще в 3,5 тыс. руб. (рост на 22% к 2022 г.). На подарки учителям ко Дню знаний в среднем тратят чуть больше 2 тыс. руб.

"Размер взносов на школьные нужды в этом году тоже вырос: в среднем родители потратили или собираются потратить на взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями 3 361 руб. (рост на 1304 руб., или 63%, к 2022 г.), а на добровольные взносы — 3 873 руб. (рост на 1207 руб., или 45%, к 2022 г.", - говорится в отчете.

В общей сложности сумма затрат по всем статьям расходов составляет в этом году 43 029 руб., за год показатель вырос на 9804 руб., или 30%.

Далеко не все закупаются "по полной", а около четверти и вовсе не тратят денег ни на что из перечисленного (23%).