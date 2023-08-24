Окаменелое дерево из шахты "Уралкалия" будет исследовано специалистами Горного института УрО РАН

Найденное в руднике БКПРУ-4 "Уралкалия" окаменелое дерево возрастом около 250 млн лет поступило для исследований в лаборатории Горного института Уральского отделения (УрО) РАН, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Результаты анализа позволят определить название образца древней флоры, условия ее произрастания, а также помогут дополнить данные о формировании Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Планируется провести целый комплекс исследований: минералого-литологический, палеоботанический и газогеохимический.



Углефицированное дерево было обнаружено на глубине около 400 метров. Из стенки горной выработки был вырублен монолит породы с фрагментом ископаемого, из которого впоследствии было изготовлено несколько пластин. Образцы были переданы в музеи Горного института УрО РАН, ВНИИ "Галургии", Пермского государственного национального исследовательского университета, а также в корпоративный музей "Уралкалия".

Заведующий лабораторией геологии месторождения полезных ископаемых Горного института УрО РАН, доктор геолого-минералогических наук Илья Чайковский сообщил, что углефицированное дерево, обнаруженное в шахте, можно предварительно отнести к раннепермскому периоду.

"Современные методы исследования позволят оценить роль растительных останков в образовании газовых скоплений при формировании Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Это важная информация, которую необходимо принимать во внимание при подземной разработке калийных пластов. По структуре древесины можно будет получить более полную картину о растительности, которая произрастала около древнего моря и температурном режиме соляной залежи в процессе погружения и складчатости Верхнекамского месторождения", - прокомментировал он находку.



Главный геолог "Уралкалий", кандидат технических наук Сергей Глебов отметил, что за почти 90-летний период разработки Верхнекамского месторождения это пятая находка окаменелой флоры пермского геологического периода на рудоуправлениях компании.



"Палеонтологические останки здесь очень редки, однако имеют высокую степень сохранности из-за консервирующего действия солей древнего Пермского моря. Уникальность данной находки заключается не только в красивом рисунке поперечного среза ископаемого образца, достойного лучших музейных коллекций, но и внутреннем строении, отражающем постепенное отложение сильвина и галита из внутрисолевых вод в трещинах, образовавшихся в процессе углефикации этого дерева", - подчеркнул он.