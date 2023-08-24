24 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

Екатеринбуржец получил 9,5 лет колонии за убийство, хотя сначала был оправдан

Житель Екатеринбурга получил срок в колонии за убийство приятеля. Изначально мужчина был оправдан присяжными.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 13 февраля 2021 года: уралец в своей квартире выпивал со знакомым. В ходе застолья вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин нанес гостю несколько ударов по голове твердым предметом. От полученных травм последний скончался на месте.

Когда мужчину задержали, он отрицал свою причастность и заявил, что приятель получил травмы на улице, когда ненадолго выходил, а вернулся в квартиру уже с повреждениями. Осужденный якобы попытался оказать ему первую помощь и даже делал искусственное дыхание.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. В октябре 2022 года екатеринбуржец был оправдан присяжными. Однако прокуратура подала апелляцию, заявив о многочисленных нарушениях со стороны защиты, повлиявшие на объективность присяжных. В итоге оправдательный приговор отменили и направили дело на повторное рассмотрение.

В новом судебном разбирательстве присяжные единогласно признали уральца виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Сегодня, 24 августа, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил фигуранту 9,5 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Теги: суд, присяжные, Екатеринбург


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