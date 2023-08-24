24 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Житель Челябинска угнал автомобиль, чтобы доехать до дома

В Челябинске сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратился мужчина с заявлением об угоне ночью принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-21043, припаркованного у дома по улице 50-летия ВЛКСМ.

Сотрудники полиции нашли автомобиль. Он был припаркован во дворе дома по Трудовой улице. Подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он рассказал, что проник в салон, после чего соединил провода напрямую, чтобы завести двигатель. Это он сделал, чтобы доехать до своего дома. На него завели уголовное дело.

Теги: угон, автомобиль,


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