Житель Челябинска угнал автомобиль, чтобы доехать до дома

В Челябинске сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратился мужчина с заявлением об угоне ночью принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-21043, припаркованного у дома по улице 50-летия ВЛКСМ.

Сотрудники полиции нашли автомобиль. Он был припаркован во дворе дома по Трудовой улице. Подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он рассказал, что проник в салон, после чего соединил провода напрямую, чтобы завести двигатель. Это он сделал, чтобы доехать до своего дома. На него завели уголовное дело.