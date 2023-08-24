24 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области в этом году ликвидируют более 200 несанкционированных свалок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов взять на контроль работы по ликвидации несанкционированных свалок и не допускать образования новых, передает корреспондент Накануне.RU.

"Продолжаем реализацию национального проекта "Экология", в том числе по ликвидации несанкционированных свалок отходов. Параллельно ведем эту работу в рамках регионального партийного проекта "Единой России" "Генеральная уборка 74". Уже ликвидировали 91 свалку. Прошу минэкологии, глав во взаимодействии с "Единой Россией" взять на контроль своевременное и качественное исполнение муниципальных контрактов и завершение работ до ноября 2023 года", - подчеркнул глава области.

Алексей Текслер сообщил, что принято решение о допфинансировании мероприятий. Главам поручено заключить муниципальные контракты и завершить работу на этих объектах.

"Кроме того, важно не допускать образования новых свалок, планировать в бюджете средства на сбор и вывоз отходов, не отнесенных к коммунальным", - добавил Алексей Текслер.

Для этого на местах ликвидированных свалок будет проводиться мониторинг. Также там установят запретительные аншлаги с указанием адресов ближайших контейнерных площадок.

Как рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров, в этом году планируется ликвидировать более 200 несанкционированных свалок.

"На конец 2021 года в Челябинской области было более тысячи свалок. В прошлом году мы уже убрали более 500 из них, в этом – стоит задача ликвидировать более 200. В ряде территорий свалки уже ликвидированы. Важно помнить, что Челябинская область – это не только промышленный, но и курортный регион. Посмотреть на наши природные богатства едут туристы со всей России. Мы наводим порядок на территории области, потому что люди должны жить в чистоте", - отметил он.

Кроме того, в этом году в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" будут ликвидированы три городские свалки. На эти цели из федерального бюджета было выделено почти 432 млн рублей. В Карталах работы уже завершены, продолжается технический этап рекультивации свалок в Златоусте и Верхнем Уфалее.

В 2023 году начались работы по рекультивации Магнитогорской городской свалки. Для этих целей из федерального бюджета было выделено 1 млрд 200 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений фильтрата, установок обезвреживания биогаза, наблюдательных скважин, склада хранения реагентов, трансформаторной подстанции и иных зданий, и сооружений. Работы проводятся в рамках федеральной программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

В настоящий момент идет переформирование свалочного тела, которое включает выравнивание отходов и формирование откосов. После этого будет проведена дегазация, установка дренажной системы для сбора фильтрата и последующей очисткой на очистных сооружениях.

"Работы будут проводиться в соответствии с муниципальным контрактом и должны быть закончены до конца 2024 года. За это время мы должны провести все необходимые этапы технологической и биологической рекультивации. После завершения всех работ выбросы в атмосферу будут практически сведены к нулю", - рассказал советник генерального директора "Русатом Гринвэй" Александр Толмачев.

Напомним, площадь городской свалки почти 60 гектаров. Она эксплуатируется с 1957 года. Ориентировано объем накопленных отходов составляет более 5 млн куб. м. Рекультивация свалки в Магнитогорске позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на 16 тысяч тонн.

"Объем выбросов от свалки составляет почти 7% от объема всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города. Ликвидация такого объекта будет способствовать понижению общей нагрузки на загрязнение атмосферы в Магнитогорске", - добавил Сергей Лавров.

Теги: свалки, рекультивация, Алексей Текслер,


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