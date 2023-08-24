В Калуге водитель "Тойоты" сбил людей на тротуаре: пострадали 10 человек

Водитель на легковом автомобиле "Тойота" въехал в остановку в Калуге, сообщает УМВД по Калужской области.

ДТП произошло на улице Кирова. По данным ведомства, водитель не справился с управлением. Ранее он был лишен прав.

Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По его данным, один человек находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Шестерых человек увезли в больницы. Еще четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались.