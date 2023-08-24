24 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Красную площадь закрыли для посетителей

Вход на Красную площадь закрыли в четверг, 24 августа. О причинах ограничений не сообщается.

Объявление о закрытии площади сделал Государственный исторический музей, здание которого как раз выходит на Красную площадь.

"Уважаемые посетители, внимание! Сегодня Красная площадь будет закрыта. Вход в Главное здание музея — через вход №3 у памятника Жукову. Музейный магазин на Никольской и Покровский собор закрыты", - говорится в сообщении. Внимание на него обратила правозащитница Марина Литвинович.

Ранее сообщалось, что в ряде крупных российских городов, где работали центры ЧВК "Вагнер", сегодня участники группы и просто сочувствующие приносят к офисам компании цветы и свечи – в память об основателе ЧВК Евгении Пригожине – он, предположительно, погиб в катастрофе самолета Embraer Legacy 600 под Тверью. Также погибли еще девять человек, находившиеся на борту.

Теги: красная площадь, запрет, москва


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