Депутат-"единоросс" Гурулев на своем Mercedes попал в ДТП в центре Москвы

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант в отставке, "единоросс" Андрей Гурулев попал в ДТП на улице Правды в Москве.

Сообщается, что Гурулев был за рулем своего автомобиля Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW.

Представитель Гурулева сообщил, что никто серьезно не пострадал. "Андрей Викторович действительно попал в ДТП на своей личной машине. Он двигался по своей полосе, по улице Правды. По соседней полосе, с парковки, начал выезжать автомобиль. Встречный автомобиль начал его обруливать и въехал в Андрея Викторовича. Сильно никто не пострадал. Все живы, здоровы. В настоящий момент ожидают прибытия ДПС", - цитирует издание "Подъем" представителя депутата.

Гурулев известен своими неоднозначными комментариями и инициативами. Например, он предлагал вернуть и официально оформить статус "врага народа" и присваивать его всем, кто не поддерживает Владимира Путина.

В конце весенней сессии Госдума всерьез задумалась о пересаживании депутатов на отечественные автомобили. Правда, разговора о личном автотранспорте пока не идет.