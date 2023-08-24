112: Следователи допросят всех, кто имел доступ к ангару с самолетом Пригожина

Спецслужбы оцепили место стоянки бизнес-джета Евгения Пригожина в аэропорту Шереметьево, откуда 23 августа вылетел самолет, пишет Mash. По информации телеграм-канала, там проходят оперативные действия.

Сотрудники допрашивают всех, кто приближался к бизнес-джету. Также изъяты все записи с камер видеонаблюдения, в объективы которых попадал самолет.

112 сообщает, что следователи допросят всех, кто имел доступ к ангару, в котором ремонтировали бизнес-джет. Ранее стало известно, что в числе прочих проверяется версия о взрывном устройстве на борту.

По данным телеграм-канала, перед последним вылетом Embraer Legacy 10 дней простоял на ремонте. Именно в ремонтном ангаре заложить взрывчатку было проще всего. Отмечается, что у следователей пока нет подозреваемых, но управляющие ООО "МНТ-Аэро" будут допрошены.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. По данным Росавиации, полет шел на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана. В Росавиации уточнили, что разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.

Сервис Flightradar24, который некоторое время отслеживал полет Embraer, сообщил, что в 18.10 (по московскому времени) самолет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18.19. После этого борт хаотично набирал высоту и вновь снижался. Последние данные были получены в 18.20, когда Embraer находился на высоте примерно 6 км. Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что самолет потерял 2,4 км высоты за 30 с. Пока что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.