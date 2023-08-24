24 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

Роспотребнадзор будет следить за радиоактивностью рыбы из Японии

Роспотребнадзор усилил контроль за поставляемыми из Японии рыбой и морепродуктами. Причиной стало начало сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в открытое море.

"В Приморском крае усилен радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии. Поручение региональному ведомству дал центральный аппарат", - сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Эксперты будут изымать из оборота рыбу и морепродукты из Японии с повышенным содержанием радионуклидов.

Ранее сообщалось, что очистные установки устраняют из радиоактивной воды почти все радионуклиды, но не все. В ближайшее время японские надзорные органы и Международное агентство по атомной энергии намерены начать брать пробы и анализировать содержание радиоактивных веществ в рыбе рядом со станцией.

Обязательный контроль за содержанием радиоактивных веществ в японской рыбе ввел также Китай.  

Теги: роспотребнадзор, япония, фукусима, радиоактивные вещества


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