Роспотребнадзор будет следить за радиоактивностью рыбы из Японии

Роспотребнадзор усилил контроль за поставляемыми из Японии рыбой и морепродуктами. Причиной стало начало сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в открытое море.

"В Приморском крае усилен радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии. Поручение региональному ведомству дал центральный аппарат", - сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Эксперты будут изымать из оборота рыбу и морепродукты из Японии с повышенным содержанием радионуклидов.

Ранее сообщалось, что очистные установки устраняют из радиоактивной воды почти все радионуклиды, но не все. В ближайшее время японские надзорные органы и Международное агентство по атомной энергии намерены начать брать пробы и анализировать содержание радиоактивных веществ в рыбе рядом со станцией.

Обязательный контроль за содержанием радиоактивных веществ в японской рыбе ввел также Китай.