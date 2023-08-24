Трех футболистов "Урала" вызвали в сборную России

Три игрока "Урала" попали в расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, это полузащитник Андрей Егорычев, нападающий Александр Юшин и голкипер Илья Помазун. Сбор начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.

О товарищеских матчах сборной России будет объявлено дополнительно.

Всего в расширенном списке национальной команды значится 36 игроков. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что в данный момент "Урал" является одним из лидеров РПЛ. Команда Виктора Гончаренко занимает второе место в турнирной таблице. Уже в эту субботу, 26 августа, уральцам предстоит выездная игра с действующим чемпионом России – петербургским "Зенитом".