24 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Трех футболистов "Урала" вызвали в сборную России

Три игрока "Урала" попали в расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, это полузащитник Андрей Егорычев, нападающий Александр Юшин и голкипер Илья Помазун. Сбор начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.

О товарищеских матчах сборной России будет объявлено дополнительно.

Всего в расширенном списке национальной команды значится 36 игроков. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что в данный момент "Урал" является одним из лидеров РПЛ. Команда Виктора Гончаренко занимает второе место в турнирной таблице. Уже в эту субботу, 26 августа, уральцам предстоит выездная игра с действующим чемпионом России – петербургским "Зенитом".

Теги: Урал, сборная России, игроки, команда


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