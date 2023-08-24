24 Августа 2023
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Фото: Правительство Пермского края

"Наземное метро" перевезло первый миллион пассажиров по Екатеринбургской агломерации

Электрички свердловской магистрали перевезли первый миллион пассажиров в формате "наземного метро" по единому городскому тарифу в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Напомним, что ЕГТ начал действовать в Екатеринбурге 24 февраля текущего года. Благодаря тому, что стоимость проезда фиксированная и составляет всего 35 рублей удалось увеличить поток пассажиров на пригородные поезда на 21%. Особенно востребованными стали станции и остановки в черте Екатеринбурга: о.п. Вторчермет (количество пассажиров увеличилось на 45%), о.п. Чапаевская (+41%), Лесотехническая (+40%), Аэропорт Кольцово (+38%), Керамик (+38%). На 15-35% стали более популярны станции Шарташ, Кольцово, Компрессорный завод, Первомайская, ВИЗ, Чапаевская и Уктус.

Более, чем в 50% случаев пассажиры использовали электричку для преодоления 6-15 км. Самым популярным маршрутом стал Компрессорный завод – Первомайская, позволяющий добраться до места назначения за 15-23 минуты вместо часа и более. От Ботанической до Первомайской время сократилось с 40 до 14 минут, Керамик – Первомайская – 22 минуты вместо 1 час 10 минут, а дорога от Кольцово до Первомайской теперь составляет 19 минут вместо 1часа.

"Наземное метро" включает в себя 142 пригородных поезда, курсирующих в семи радиальных направлениях между станциями и остановками Шувакиш, Березит, Глубокое, Аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, 1639 км и Северка.

Теги: Екатеринбурргская агломерация, наземное метро, пассажиры, электричка


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