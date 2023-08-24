В Челябинской области в рамках проекта "Дорожный рывок" отремонтируют более 800 километров дорог

В Челябинской области в 2023 году отремонтируют более 800 километров дорог. Работы проводятся в рамках проекта "Дорожный рывок", передает корреспондент Накануне.RU.

"Продолжаем активно работать над проектом "Дорожный рывок". Запланировали отремонтировать в этом сезоне около 800 километров дорог. Работа ведется активно. Многие объекты уже завершены. Но хочу обратить внимание, что есть муниципалитеты, где низкое кассовое освоение средств субсидий региональных", - сообщил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона назвал муниципалитеты с низким кассовым освоением средств субсидии. Это Златоуст, Усть-Катав, Южноуральск, Кунашакский, Варненский, Уйский, Чесменский, Каслинский, Октябрьский, Чебаркульский районы, Коркинский муниципальный округ.

"Прошу глав и, соответственно, миндор, обратить внимание, взять работу на контроль", - подчеркнул губернатор.

Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, в этом году на обновление дорог направлено почти 25 млрд рублей.

"Для сравнения: в прошлом году это был 21 миллиард рублей. Поэтому, мы считаем, что это действительно настоящий дорожный рывок. Кроме того, наш основной национальный проект "Безопасные качественные дороги" позволил дополнительно получить почти два миллиарда рублей. Это те опережающие работы, которые мы проводим на региональных, муниципальных дорогах", - отметил он.

В рамках проекта "Дорожный рывок" в регионе будет отремонтировано 47 объектов. В числе самых крупных объектов — дорога Кузяшева-Акбашева-Марксист на участке протяженностью 19,6 километра, ремонт нескольких участков на автомобильной дороге Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды общей протяженностью 15,4, ремонт участка дороги Южноуральск-Магнитогорск протяженностью 15,5 километра.

В Челябинске в рамках проекта "Дорожный рывок" на год раньше срока открыли движение по новой дороге на улице Бейвеля в микрорайоне Парковый. Дорогу начали строить в 2022 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и планировали завершить в 2024 году. По поручению Алексея Текслера рабочее движение запустили на год раньше срока. Проектом предусмотрено устройство 6-ти полосной проезжей части с разделительной полосой до 10 метров, прокладка тротуаров и велодорожек, монтаж наружного освещения и ливневой канализации, а также установка 11-ти остановочных комплексов. Особое внимание уделяют качеству выполненных работ.

"Контрольные мероприятия проводятся абсолютно по всем объектам. Основные выявляемые нарушения — организация дорожного движения и некоторые элементы производства работ. По тем объектам, где высокая степень готовности, осуществляется лабораторная стадия контроля, то есть проверяются качество примененных материалов, соответствие государственным стандартам, толщина слоев и подстилающих покрытий. И только по итогам положительных заключений работы подлежат приемке", - рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников.

Ранее Алексей Текслер поручил региональному миндортрансу и главам муниципалитетов обеспечить контроль за качеством выполнения дорожных работ в Челябинской области. В региональном миндортрансе рассказали, что контроль за качеством дорожных работ проводится во время всего технологического цикла начиная от контроля применяемых материалов и заканчивая соблюдением технологии производства работ в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза. Если выявляют несоответствия, работы останавливают, и подрядчик исправляет их за свой счет. Также объект проверяют перед сдачей в эксплуатацию. На объекты оформляются гарантийные паспорта. Если появятся дефекты, подрядчик их также должен будет устранить за свой счет.