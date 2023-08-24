24 Августа 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

Группа добровольцев из Владимирской области отправилась служить по контракту

На этой неделе еще около 40 жителей Владимирской области отправились в учебные подразделения Вооружённых сил России для прохождения службы по контракту. Проводить бойцов пришли представители областного правительства, военкомата, Владимирской епархии, волонтёры и, конечно, родные и друзья.

Министр региональной безопасности Сергей Полузин отметил, что вчера отмечалась 80-я годовщина победы в Курской битве: «Именно с того момента наши воины погнали врага до самого Берлина. И сейчас, спустя 80 лет, в тех же местах проходит линия стратегической обороны Российской Федерации от нацистов. Ситуация во многом напоминает лето 1943 года. Победили тогда – победим и сейчас! На всех уровнях власти делается всё, чтобы бойцы служили подготовленными и с победой вернулись к своим семьям». 

сергей полузин(2023)|Фото: avo.ru

Контрактников напутствовали и ветераны службы.

Алексей из Радужного поделился, что решение стать военнослужащим далось непросто – не отпускала семья, но его настойчивость взяла верх: «Считаю, что защита Родины – это и есть патриотизм. Поэтому я убедил родных, что так нужно, пошёл в военкомат, собрал документы, прошёл медкомиссию и вот отправляюсь служить».

служба по контракту(2023)|Фото: avo.ru

Напомним. Областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36. Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.

Теги: служба по контракту, сергей полузин, вооруженные силы рф


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