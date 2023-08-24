26 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

"Скорбим и ждем расследования". В пермском центре ЧВК "Вагнер" высказались о смерти Пригожина

В пермском представительстве группы "Вагнер" прокомментировали гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина при крушении самолета Embraer Legacy 600. В организации заявили, что не призывают ни к каким несанкционированным митингам, шествиям и деструктивным действиям, передает корреспондент Накануне.RU.

Что будет с компанией, пермские вагнеровцы пока не знают.

"Мы, как и все остальные, скорбим и ждем официального завершения расследования. Что будет с компанией, нам неизвестно. Никаких указаний мы не получали, действий не производили. Ждем заявления совета командиров компании", - говорится в заявлении.

В представительстве "Вагнер" поблагодарили за поддержку, но отметили, что не нуждаются в финансовой помощи и предостерегли неравнодушных граждан от мошенников, если те откроют сбор на похороны или что-то еще.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Сервис Flightradar24, который некоторое время отслеживал полет Embraer, сообщил, что в 18.10 (по московскому времени) самолет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18.19. После этого борт хаотично набирал высоту и вновь снижался. Последние данные были получены в 18.20, когда Embraer находился на высоте примерно 6 км. Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что самолет потерял 2,4 км высоты за 30 секунд.

Теги: ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, крушение самолета


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