24 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Репетиция дистанционного голосования пройдет в России 30-31 августа

Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) состоится 30-31 августа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"В настоящее время мы проводим ряд тренировок - это обязательно, мы всегда это делаем - с использованием системы ДЭГ на федеральной платформе. В рамках последней тренировки, которая у нас предполагается 30-31 августа, будет проводиться тестовое голосование для избирателей, подавших заявление на ДЭГ", - сказала Памфилова.

Ранее она сообщила, что подано уже более 800 тыс. заявлений для участия в дистанционном голосовании. Большинство заявок подано на сайте Госуслуг.

Теги: репетиция, тестирование, дистанционное голосование


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