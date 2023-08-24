Власти Польши заявили, что ЧВК "Вагнер" и без Пригожина продолжает представлять угрозу

24 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Власти Польши заявили, что ЧВК "Вагнер" и без Пригожина продолжает представлять угрозу

ЧВК "Вагнер" представляет угрозу для Польши даже без руководства Евгения Пригожина, заявил заместитель министра финансов и региональной политики страны Марцин Хорала.

По его словам, ЧВК "представляет собой очень большую угрозу в любой ситуации". Замминистра отметил, что Польша должна продолжить укреплять границу с Белоруссией и свои Вооруженные силы, пишет РБК.

Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Всего Польша собирается разместить 10 тысяч военных на границе с Белоруссией.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверял, что якобы около 100 бойцов ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора. По его словам, они, вероятно, будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, "чтобы дестабилизировать ее".

Теги: польша, чак вагнер, пригожин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.08.2023 14:24 Мск "Скорбим и ждем расследования". В пермском центре ЧВК "Вагнер" высказались о смерти Пригожина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети