Власти Польши заявили, что ЧВК "Вагнер" и без Пригожина продолжает представлять угрозу

ЧВК "Вагнер" представляет угрозу для Польши даже без руководства Евгения Пригожина, заявил заместитель министра финансов и региональной политики страны Марцин Хорала.

По его словам, ЧВК "представляет собой очень большую угрозу в любой ситуации". Замминистра отметил, что Польша должна продолжить укреплять границу с Белоруссией и свои Вооруженные силы, пишет РБК.

Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Всего Польша собирается разместить 10 тысяч военных на границе с Белоруссией.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверял, что якобы около 100 бойцов ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора. По его словам, они, вероятно, будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, "чтобы дестабилизировать ее".