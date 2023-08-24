В РПЦ задумались о канонизации Суворова

Священный Синод РПЦ обсудит возможную канонизацию генералиссимуса Александра Суворова.

Патриарх Кирилл, открывая сегодня заседание Синода РПЦ и оглашая его повестку, сообщил, что один из вопросов – о передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Суворова. Это следует из видеозаписи, опубликованной пресс-службой главы РПЦ.

Напомним, в конце прошлого года в Одессе во второй раз демонтировали памятник основательнице города – императрице Екатерине II. Монумент находился на Екатерининской площади. Также был демонтирован памятник полководцу Александру Суворову в поселке Котовского (один из микрорайонов Одессы). Оба памятника переместят в областной художественный музей. Решение о демонтаже принял в конце ноября горсовет Одессы. Памятник основателям Одессы – Екатерине II и ее сподвижникам де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – был изначально воздвигнут в 1900 г. в 1920 г. большевики его демонтировали. Восстановлен в 2007 г.

