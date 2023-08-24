Правительство досрочно направит в Буланаш 200 миллионов для новой системы водоснабжения

24 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Правительство досрочно направит в Буланаш 200 миллионов для новой системы водоснабжения

Для работ по реконструкции системы водоснабжения уральского поселка Буланаш потребуется 200 млн рублей. Средства Артемовскому городскому округу будут направлены досрочно уже в текущем году. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Реализация проекта стартует только в 2024 году. Планируется построить новую современную станцию водоочистки, пробурить новые скважины и решить проблему резервного электропитания. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, общая стоимость проекта составляет 980 млн рублей.

Напомним, что коммунальные сети поселка, проложенные еще в 1970-ых годах, износились на 70%. Из-за этого 12 тыс. местных жителей регулярно сталкиваются с проблемой водоснабжения.

Реализовывать проект планируется в четыре этапа: реконструкция водозаборных сооружений, строительство водовода от сооружений первого подъема до площадки насосно-фильтровальной станции, строительство насосно-фильтровальной станции и возведение административно-производственного корпуса.

Ранее в рамках федеральной программы "Чистая вода" нацпроект "Жилье и городская среда" проводились аналогичные работы в Кировограде, Берёзовском, Верхней Туре и Кушве.

Теги: Буланаш, система водоснабжения, реконструкция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети