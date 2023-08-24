Правительство досрочно направит в Буланаш 200 миллионов для новой системы водоснабжения

Для работ по реконструкции системы водоснабжения уральского поселка Буланаш потребуется 200 млн рублей. Средства Артемовскому городскому округу будут направлены досрочно уже в текущем году. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Реализация проекта стартует только в 2024 году. Планируется построить новую современную станцию водоочистки, пробурить новые скважины и решить проблему резервного электропитания. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, общая стоимость проекта составляет 980 млн рублей.

Напомним, что коммунальные сети поселка, проложенные еще в 1970-ых годах, износились на 70%. Из-за этого 12 тыс. местных жителей регулярно сталкиваются с проблемой водоснабжения.

Реализовывать проект планируется в четыре этапа: реконструкция водозаборных сооружений, строительство водовода от сооружений первого подъема до площадки насосно-фильтровальной станции, строительство насосно-фильтровальной станции и возведение административно-производственного корпуса.

Ранее в рамках федеральной программы "Чистая вода" нацпроект "Жилье и городская среда" проводились аналогичные работы в Кировограде, Берёзовском, Верхней Туре и Кушве.