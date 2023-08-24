16 свердловчан осудят за кражу нефтепродуктов на миллионы рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о краже нефтепродуктов на сумму около 3 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, всего на скамье подсудимых оказались 16 жителей региона. Как показало расследование, с февраля по сентябрь 2022 года они тайно похищали нефтепродукты из принадлежащих коммерческому предприятию вагонов-цистерн.

Согласно преступной схеме, машинисты тепловоза доставляли вагоны-цистерны в места хищения. Там другие участники группы с помощью прорезиненных шлангов сливали топливо в специально оборудованные емкости в автомобилях.

Как отметили в прокуратуре, ущерб от преступления превысил 2,8 млн рублей. На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.