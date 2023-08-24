24 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Самолет "Сочи – Екатеринбург" подал сигнал тревоги над Каспийским морем

Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Интерфакс", который ссылается на экстренные службы. Известно, что экипаж Airbus A321 спустя час полета по маршруту "Сочи – Екатеринбург" подал сигнал бедствия в районе Каспийского моря у побережья Дагестана и запросил посадку в ближайших аэропортах.

По предварительным данным, на борту самолета могла произойти техническая неисправность. Он выполнял разворот над морем и готовился к вынужденной посадке.

Как пишет Telegram-канал Kub Mash, в самолете "Уральских авиалиний" в багажном отсеке началось задымление. В данный момент судно приземлилось в Минеральных Водах.

По данным самой авиакомпании, пострадавших в результате инцидента нет.

Теги: самолет, посадка, рейс


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