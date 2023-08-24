24 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В Кузбассе ни один кандидат не пришел на телевизионные дебаты

В Кузбассе кандидаты в депутаты местного заксобрания проигнорировали выступление перед избирателями. Никто не явился на дебаты в эфире телеканала "Россия 1".

Ведущий дебатов сообщил: "В прямом эфире совместные агитационные мероприятия по выборам в законодательное собрание Кузбасса. Сегодня в студию никто не пришел, поэтому эфир канала "Россия 1" продолжит тематическое вещание. Всего доброго!". Он также показал пустую студию для дебатов.

Telegram-канал "Расстрига" сообщает, что в эфире должны были появиться кандидаты от ЛДПР и КПРФ, но они сослались на занятость. 

Примечательно, что сегодня же губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который участвует в выборной кампании и претендует на высший пост региона участвовал в совещании у Медведева, на котором глава "Единой России" учил губернаторов правильно вести кампанию в регионах. В том числе – как кандидатам от партии общаться с гражданами и активно защищать свою программу, пользуясь всеми возможностями для этого.

"Поддержка "Единой России" на территории Кузбасса очень большая. Мы не подведем, результаты выборов будут достойные", - заявил Цивилев.

Теги: политика, выборы, кузбасс, дебаты, кандидаты, единая россия


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