24 Августа 2023
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Фото: vk.com/chp_dtp_perm

Власти Ленинского района Перми намерены судиться с собственником дома, фасад которого рухнул на женщину

Власти Ленинского района Перми намерены подать в суд в отношении собственников дома по ул. Эпроновской, 8, фасад которого рухнул на случайную прохожую, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По информации властей, жилые помещения в доме зарегистрированы на праве частной собственности. В 2022 году была проведена комиссия по ЧС, на которую вызвали собственников помещений, но они не явились.

"Сейчас тротуар вдоль дома огорожен бетонными блоками, с собственниками продолжается работа. По итогам заседания принято решение выйти с иском в отношении собственников помещений", - заявили в администрации Ленинского района, отметив, что обязанность по содержанию имущества и ответственность за ненадлежащее пользование жилым помещением возлагается на его собственника.

Аварийный дом(2023)|Фото: vk.com/chp_dtp_perm

Напомним, обрушение произошло 18 августа. СКР проводит проверку, ход которой поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Теги: Эпроновская 8, обрушение стены, фасад


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