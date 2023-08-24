СМИ: Тело Пригожина среди погибших определили по косвенным признакам

Тела погибших в результате крушения бизнес-джета Embraer доставили в морг в Тверской области, пишут "Известия".

Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Отмечается, что территория морга оцеплена. На месте дежурят машины экстренных служб.

Источник "Фонтанки" сообщил, что тела погибших, в том числе предположительное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы.

Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Точно это установит экспертиза.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.