24 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области снизились цены на овощи и туры на Черное море

В Челябинской области в июле снизились цены на 65 продовольственных и 117 непродовольственных товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, среди продовольственных товаров снизились цены на огурцы 80,37 руб. за кг (21,5%), репчатый лук 57,65 руб. за кг (6,5%), маргарин 236,79 за кг (4%), свежие грибы 321,82 руб. за кг (3,4%) и свежая зелень 705,16 за кг (3,3%).

В КСП отметили, что снижение цен на овощи связано с поступлением свежего урожая овощей, а также снижением спроса в связи с сезоном урожая личного подсобного хозяйства.

Среди непродовольственных товаров подешевели триммеры 7 тыс. 951,09 руб. (5,5%), миксеры, блендеры 2 тыс. 60,8 руб. (4,3%), электропылесос напольный 8 тыс. 84,67 руб. (4%), печь микроволновая 6 тыс. 730,37 руб. (3,9%). "Цены на бытовую технику продолжают снижаться в виду преодоления прошлогоднего ажиотажа, повлекшего временный дефицит и, соответственно, рост цен. Кроме того, снижение цен на технику свидетельствуют об укреплении параллельного импорта", - отметили в КСП.

Также в ведомстве сообщили о снижении цен на три услуги. Так, стоимость поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым снизилась до 72 тыс. 997,65 руб. (1,5%), проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования 457,26 руб./ в расчете на 100 км пути (2,2%), плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) 20 452,39 руб. (2,4%).

Теги: овощи, КСП, цены,


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