Тагильчанка спасла соседку от телефонных мошенников и удостоилась награды

Жительница Нижнего Тагила помогла соседке не стать жертвой телефонных мошенников. Она буквально перехватила доверчивую женщину у такси, после чего была вызвана полиция. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское".

Накануне поздним вечером к бдительной свердловчанке зашла ее соседка по саду и попросила не терять - ей нужно срочно съездить в банк, чтобы выполнить рекомендации сотрудника ЦБ.. История сразу показалось странной. Тогда соседка рассказала, что сотрудница банка предупредила ее о мошенниках, пытающиеся снять с ее счета средства. Для этого она уже оформила онлайн кредит на 1 млн рублей и собиралась ехать в банкомат в ТЦ на Садовой, чтобы снять деньги и перевести на "безопасный счет". Для этих целей "вежливая сотрудница ЦБ" даже вызвала ей такси.

"Бдительная пенсионерка была очень настойчива, сообщила, что знакомая никуда не поедет, так как в отношении нее совершается мошенничество. Молодой таксист и сам был шокирован случившимся и посоветовал вызвать полицию", - рассказали в пресс-службе.

Неприятностей удалось избежать. Начальник МУ МВД России "Нижнетагильское" полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров пригласил пенсионерку в Управление, чтобы лично поблагодарить за то, что сумела убедить свою знакомую не переводить деньги незнакомцам. Он рассказал тагильчанке, что полиция регулярно проводит профилактические беседы с трудовыми коллективами. Помимо этого, еженедельно в жилом секторе проводятся рейдовые мероприятия, информируется СМИ, распространяются соответствующие памятки.

"Вручая бдительной тагильчанке цветы и ценный подарок, начальник Нижнетагильского Управления МВД еще раз отметил, что именно благодаря ее правильным действиям знакомая не оказалась в "долговой яме", своевременно погасив взятый в банке кредит. К сожалению, отмеченная за свой добрый поступок, женщина в силу невероятной скромности, попросила не называть ее данные, поэтому на фото лицо заретушировано", - сообщили в полиции.

Там также отметили, что старания УМВД не проходят даром: все больше людей обращаются в дежурную часть, чтобы сообщить о попытках мошенников забрать украсть их накопления. Несмотря на это, значительная часть граждан все равно попадается и обращается в полицию уже после потери своих кровно заработанных.

За 7 месяцев следствием МУ МВД России "Нижнетагильское" было возбуждено 531 уголовное дело по преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий, из них 372 – по фактам мошенничества, 159 связаны с кражей денежных средств с банковских карт или счетов. Как итог, 170 миллионов, переведенных на счета злоумышленников.