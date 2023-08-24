Тагильчанка спасла соседку от телефонных мошенников и удостоилась награды

24 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: МУ МВД России &quot;Нижнетагильское&quot;

Тагильчанка спасла соседку от телефонных мошенников и удостоилась награды

Жительница Нижнего Тагила помогла соседке не стать жертвой телефонных мошенников. Она буквально перехватила доверчивую женщину у такси, после чего была вызвана полиция. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское".

Накануне поздним вечером к бдительной свердловчанке зашла ее соседка по саду и попросила не терять - ей нужно срочно съездить в банк, чтобы выполнить рекомендации сотрудника ЦБ.. История сразу показалось странной. Тогда соседка рассказала, что сотрудница банка предупредила ее о мошенниках, пытающиеся снять с ее счета средства. Для этого она уже оформила онлайн кредит на 1 млн рублей и собиралась ехать в банкомат в ТЦ на Садовой, чтобы снять деньги и перевести на "безопасный счет". Для этих целей "вежливая сотрудница ЦБ" даже вызвала ей такси.

"Бдительная пенсионерка была очень настойчива, сообщила, что знакомая никуда не поедет, так как в отношении нее совершается мошенничество. Молодой таксист и сам был шокирован случившимся и посоветовал вызвать полицию", - рассказали в пресс-службе.

Неприятностей удалось избежать. Начальник МУ МВД России "Нижнетагильское" полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров пригласил пенсионерку в Управление, чтобы лично поблагодарить за то, что сумела убедить свою знакомую не переводить деньги незнакомцам. Он рассказал тагильчанке, что полиция регулярно проводит профилактические беседы с трудовыми коллективами. Помимо этого, еженедельно в жилом секторе проводятся рейдовые мероприятия, информируется СМИ, распространяются соответствующие памятки.

Награждение тагильчанки, спасшей соседку от мошенников(2023)|Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

"Вручая бдительной тагильчанке цветы и ценный подарок, начальник Нижнетагильского Управления МВД еще раз отметил, что именно благодаря ее правильным действиям знакомая не оказалась в "долговой яме", своевременно погасив взятый в банке кредит. К сожалению, отмеченная за свой добрый поступок, женщина в силу невероятной скромности, попросила не называть ее данные, поэтому на фото лицо заретушировано", - сообщили в полиции.

Там также отметили, что старания УМВД не проходят даром: все больше людей обращаются в дежурную часть, чтобы сообщить о попытках мошенников забрать украсть их накопления. Несмотря на это, значительная часть граждан все равно попадается и обращается в полицию уже после потери своих кровно заработанных.

За 7 месяцев следствием МУ МВД России "Нижнетагильское" было возбуждено 531 уголовное дело по преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий, из них 372 – по фактам мошенничества, 159 связаны с кражей денежных средств с банковских карт или счетов. Как итог, 170 миллионов, переведенных на счета злоумышленников.

Теги: Нижний Тагил, мошенники, соседка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети