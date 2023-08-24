В Челябинске мигрантам на Китайском рынке вручили повестки в военкомат

В Челябинске мигрантам вручили повестки, троих увезли в военкомат для постановки на воинский учет.

Акция проходила на Китайском рынке в Металлургическом районе, сообщает 31tv.ru. Было вручено семь повесток мужчинам, имеющим гражданство, но не вставшим на воинский учет. В военкомат увезли тех, кто ранее уже получил повестки, но не явился.

В Челябинске продолжаются массированные проверки иностранных граждан в рамках профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, за сутки было пресечено 76 административных правонарушений, в отношении 15 иностранцев приняты решения об административном выдворении из России. Возбуждено четыре уголовных дела.

За сутки из страны депортировали трех иностранцев, которые отбыли наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. в отношении еще одного принято решение о пожизненной нежелательности нахождения на территории страны из-за неоднократного привлечения к уголовной и административной ответственности.

Два мигранта при подаче заявлений об участии в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, предъявили аттестаты об общем образовании с признаками подделки. Теперь им грозит уголовное дело.