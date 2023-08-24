TikTok выписали штраф за ролики с целующимися мужчинами

В Москве оштрафована компания TikTok – она наказана за публикацию четырех видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений.

Сумма штрафа – 2 млн руб., приводит ТАСС решение судьи Тимура Вахромеева. Поводом стала публикация в TikTok четырех видеороликов с целующимися мужчинами. Эти материалы были выявлены специалистами Роскомнадзора, которые сочли, что эти видеосюжеты могут сформировать у подростков позитивный взгляд об однополых отношениях. ТikTok не стал удалять эти ролики, после чего был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, недавно компания "Вымпел-Коммуникации" (владеет маркой "Билайн") вновь оштрафована за показ фильма с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+". Ранее аналогичный протокол составлен на "Кинопоиск", а штраф выписан онлайн-кинотеатру Premier. По похожему поводу наказана букмекерская контора "Фонбет".