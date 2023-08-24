Медведев придумал, кто будет помогать "Единой России" на выборах президента в 2024 году

Выборы этого года станут подготовкой к президентской кампании 2024 года, полагает лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Сегодня он встречался по этому поводу с губернаторами-"единороссами".

"Сторонники "Единой России" на текущих выборах станут основой для работы на кампании по выборам президента 2024 года. Необходимо уделять пристальное внимание взаимодействию с избирателями, повышать в их глазах престиж партии", - заявил Медведев.

Также экс-президент России поделал, чтобы "победа "Единой России" была чистой - при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы".

"У оппонентов не должно быть шансов обойти кандидатов от партии", - заключил Медведев.